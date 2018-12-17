Hakkari'de Çok Miktarda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Hakkari
'de yapılan denetimler sonucunda çok miktarda gümrük kaçağı akaryakıt, gıda ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 10-17 Aralık
tarihlerinde çeşitli uygulamalar yapıldı.
Uygulamalar sonucunda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 5 cep telefonu, 28 cep telefonu aksesuarı, 875 litre akaryakıt, 956 paket sigara, 557 kilo 700 gram çay, 620 kilogram pirinç, 185 kilogram toz şeker, 23 kilogram kına, 59 kilo 500 gram hurma, 3 cinsel güç arttırıcı ilaç ve 160 kutu küp şeker ele geçirildi.
Aralık,Hakkari
Kaynak: AA