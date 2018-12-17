Hakkari'de 'Dağ Evi ve Kayak Sezonu' Açılışı

Kaynak: İHA

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen dağ evi ve kayak sezonunun açılışı programına katıldı.Dağ evi ve kayak sezonu açılışına Vali Akbıyık'ın yanı sıra Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoluğlu, Otluca köyü sakinleri ve çocuklar katıldı. Dağ evinin açılışını gerçekleştiren Vali Akbıyık, ardından minik kayakçıların açtıkları Türk bayrağı ve meşaleli gösteriyle kayak sezonunun açıldığı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında misafir edilen çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.Otluca köyünden gelen ve askerler tarafından misafir edilen çocuklar, kayak sezonunun açıldığı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı kayak pistinde kızak ve kayakla kaymanın keyfini çıkardı.Gün boyunca kaymanın mutluluğunu yaşayan çocuklara yakın ilgi gösteren komutan ve askerler tarafından da ikramlar yapıldı. - HAKKARİ