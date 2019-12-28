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Hakkari'de dağcılar, 1,5 metre karda yürüyüş yaptı

HAKKARİ Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) tarafından, kar kalınlığının 1,5 metre olduğu Merga Bütan Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede, karda yürüyüşü düzenlendi.

28.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:29 Hakkari'de dağcılar, 1,5 metre karda yürüyüş yaptı

 

HAKKARİ Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) tarafından, kar kalınlığının 1,5 metre olduğu  Merga Bütan Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede, karda yürüyüşü düzenlendi. Dağcılar, kar kalınlığının fazla olması nedeniyle güzergah değiştirerek yürüyüşlerine devam etti. 

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD), kentteki kış turizmini tanıtmak ve yabancı turistlerin dikkatini bölgeye çekmek için, karda yürüyüş düzenledi. Aralarında Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Çevre ve Orman Müdürü Necmettin Yılmaz'ın da bulunduğu 13 dağcı, araçlarla 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne gitti.

1,5 METRE KARDA YÜRÜYÜŞ

Burada yürüyüşe başlayan Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç başkanlığındaki 13 dağcı, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu bölgede yürümekte güçlük çekti. Tekrar geldikleri güzergaha geri dönen dağcılar, bu kez başka bir güzergahı kullanarak bol karda 5 kilometre daha yürüdükten sonra  yürüyüşlerini tamamladı. Yürüyüşe katılan dağcıların zaman zaman kara gömülmeleri ise dikkat çekti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Ertunç, kentteki kış turizmini tanıtmak ve yabancı turistlerin dikkatini bölgeye çekmek için, karda yürüyüş düzenlediklerini belirterek,"Bizler Vali Yardımcımız Aziz Gölbaşı'nın da katıldığı 13 dağcı arkadaşımızla birlikte Merga Bütan Kayak Merkezi'nden aynı bölgedeki yaylaya doğru karda yürüyüş düzenledik. 1,5 kilometre yürüdükten sonra kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığını gördük ve daha fazla ilerleyemedi. Geldiğimiz güzergaha tekrar geri döndük. Yürüyüşümüzü, kayak merkezi yolundaki bölgede 5 kilometre daha bol karda yürüyerek tamamladık. Toplamda 6,5 kilometre yürüdük" dedi.



Türkiye Dağcılık Federasyonu, Kayak Merkezi, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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