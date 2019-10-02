Hakkari'de "Değerli Öğretmenim" projesi

Anadolu Vakfınca "Değerli Öğretmenim" projesi kapsamında Hakkari
'de öğretmen ve idarecilere yönelik eğitim semineri düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda verilen seminerde İletişim Uzmanı Teoman
Hekimoğlu, kent genelindeki okullarda görev yapan öğretmen ve idarecilere "Sosyal Girişimcilik" ve "Yönetişim Yetkinlikleri Gelişimi" konularında eğitim verdi.
4 Ekim'de sona erecek eğitimde öğretmenlerin başarılı birer sosyal girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin artırılması hedefleniyor.