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Hakkari'de dezenfekte seferberliği

Hakkari Belediyesi ekipleri, kent genelinde yıkama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

08.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:33
Hakkari'de dezenfekte seferberliği
Hakkari Belediyesi ekipleri, kent genelinde yıkama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gündüz başlayan çalışmaların gece boyunca devam ettiği Hakkari'de, belediye ekipleri tedbirleri elden bırakmıyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda kentin değişik noktalarında bir taraftan gıda denetimleri diğer taraftan ise yıkama ve dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.

Halkın yoğun olduğu ATM ve banka binaları, PTT şubesi ve ATM'si ile tüm iş yerlerinin bulunduğu işlek caddeler, belediye ekibi tarafından tazyikli suyla yıkandı.

İtfaiye Müdürü Bilal Keskin de, ekiplere eşlik ederek temizlik çalışmalarına katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakkari, ATM, Güncel
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