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Hakkari'de donan şelale ilgi çekiyor

HAKKARİ'de, 'Ava Ore' Şelalesi, bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle dondu.

13.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:04Hakkari'de donan şelale ilgi çekiyor

HAKKARİ'de, 'Ava Ore' Şelalesi, bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle dondu. Bahar aylarında gürül gürül akan şelalenin, kış aylarında da buzla kaplı görüntüsü yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Hakkari- Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde bulunan ve her mevsim görsel şölen sunan Ava Ore Şelalesi, donmuş haliyle kış aylarında da gelen turistlerin ilgi odağı oluyor. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle, ilkbahar aylarında coşkulu akan şelalenin büyük bölümünün donarak buz sarkıtlarının oluşması harika bir manzara oluşturdu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, yaz aylarındaki görüntüsü kadar ilgi çekiyor.

Fotoğrafçı Sabahattin Ertuş, Hakkari'in tüm güzelliklerini tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Kış aylarında şelaleye geliyoruz. Çok muhteşem bir manzarası var. Buraya İran ve Irak'tan gelen doğa severler donan şelalenin önünde fotoğraf çekiyor. Herkesi buraya bekleriz" dedi.



Çukurca, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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