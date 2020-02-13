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Hakkari'de donmak üzere olan sahipsiz at kurtarıldı

Hakkari'de 3 bin 500 rakımlı Bercelan Yaylasında donmak üzere olan at, belediye ekiplerince kurtarıldı.

13.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:50Hakkari'de donmak üzere olan sahipsiz at kurtarıldı
'de 3 bin 500 rakımlı Bercelan Yaylasında donmak üzere olan at, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bercelan Yaylasında sahipsiz bir atın mahsur kaldığı ve donmak üzere olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Kar nedeniyle araçların ilerleyemediği bölgeye yürüyerek ulaşan ekipler, hareket etmekte zorlanan atı brandanın üzerinde sürükleyerek yola taşıdı.
Burada müdahale edilen at, Yeni Mahalle sakinlerinden Osman Cindioğlu sahiplendi.
Veteriner Hekim Fatih Çiftçi, Cindioğlu'na teşekkür ederek, atın tedavisine ahırda devam edeceklerini söyledi.

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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