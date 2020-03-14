Hakkari'de ekmek zamlandı
Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, kentte ekmeğin 1 lira 50 kuruş olduğunu açıkladı.
14.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:52
Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, kentte ekmeğin 1 lira 50 kuruş olduğunu açıkladı.
Hakkari'de 210 gramı 1 lira 25 kuruştan satılan ekmek, 25 kuruş zamlanarak 1 lira 50 kuruş oldu. Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı yetkilileri ise bazı un mamullerine yapılan zammı göz önünde bulundurularak ekmeğin 210 gramını 1 lira 50 kuruştan satıldığını açıkladı. - HAKKARİ
Hakkari'de 210 gramı 1 lira 25 kuruştan satılan ekmek, 25 kuruş zamlanarak 1 lira 50 kuruş oldu. Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı yetkilileri ise bazı un mamullerine yapılan zammı göz önünde bulundurularak ekmeğin 210 gramını 1 lira 50 kuruştan satıldığını açıkladı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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