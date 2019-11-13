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Hakkari'de eski su hatları tarihe karışıyor

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, eski içme suyu hatlarının devre dışı kalacağını belirterek, vatandaşların 10 gün içinde yeni içme suyu hatlarını bağlamaları çağrısında bulundu.

13.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:36Hakkari'de eski su hatları tarihe karışıyor
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, eski içme suyu hatlarının devre dışı kalacağını belirterek, vatandaşların 10 gün içinde yeni içme suyu hatlarını bağlamaları çağrısında bulundu.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkililer, kent merkezindeki su sıkıntısının önüne geçildiğini belirterek, vatandaşların daha sağlıklı su alabilmeleri için eski hatta su verilemeyeceğini ve yeni hatlarını bağlamaları gerektiğini ifade ettiler. Yetkililer, "Hakkari merkezine bağlı MİT Kavşağı ve civarı Bulak Mahallesi, Beçelan Mahallesi, Altay Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kayacan Caddesi, Av. Muhsin Zeydan Caddesi, Onaylar Semti, Pehlivan Mahallesi'nin bir kısmına yeni şebeke isale hattında su verilmeye başlanmıştır. Yeni hatlarını bağlamayan vatandaşlarımızın ivedi bir şekilde hatlarını evlerin ve binalarının içine taşımalarını rica ederiz" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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