Hakkari'de esnaf, "Evde kal" çağrısına uyarak kepenk açmadı
Hakkari'de esnaf, "Evde kal" çağrısına uyarak kepenk açmadıHAKKARİ'de esnaf, tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı önlemler kapsamında, 'evde kal' çağrısına uyarak kepenk açmadı.
22.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:29
Hakkari 'de esnaf, "Evde kal" çağrısına uyarak kepenk açmadı
HAKKARİ'de esnaf, tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı önlemler kapsamında, 'evde kal' çağrısına uyarak kepenk açmadı. Nöbetçi ecnaze, fırın ve çok az sayıda iş yerinin açık olduğu kent merkezi ise sessizliğe büründü.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam edilirken, Hakkari'de esnaf da 'evde kal' çağrısına uyarak kepenk açmadı. Nöbetçi eczane ve fırın dışında çok az sayıda iş yerinin açıldığı kent merkezinin boş kaldığı görüldü.
Ekmek almaya gelen Selim Acar, eskiden çok kalabalık olan kent merkezinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldığını, insanların evlerinde kalarak önlemini aldığını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜM
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Kepenk kapatan iş yerleri
Ekmek almaya gelen Selim Acar konuşması
Genel ve detaylar
Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)-
HAKKARİ'de esnaf, tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı önlemler kapsamında, 'evde kal' çağrısına uyarak kepenk açmadı. Nöbetçi ecnaze, fırın ve çok az sayıda iş yerinin açık olduğu kent merkezi ise sessizliğe büründü.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam edilirken, Hakkari'de esnaf da 'evde kal' çağrısına uyarak kepenk açmadı. Nöbetçi eczane ve fırın dışında çok az sayıda iş yerinin açıldığı kent merkezinin boş kaldığı görüldü.
Ekmek almaya gelen Selim Acar, eskiden çok kalabalık olan kent merkezinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldığını, insanların evlerinde kalarak önlemini aldığını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜM
---------------------------
Kepenk kapatan iş yerleri
Ekmek almaya gelen Selim Acar konuşması
Genel ve detaylar
Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)-
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Hakkari'de esnaf, "Evde kal" çağrısına uyarak kepenk açmadı
Etiketler : Selim Acar, Hakkari, Güncel