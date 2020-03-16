Hakkari'de 'fahiş fiyat' denetimi
HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, korona virüs nedeniyle 'fahiş fiyat' uygulamasına karşı alışveriş merkezleri, marketler ve eczanelerde denetim yaptı.
16.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:31
HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, korona virüs nedeniyle 'fahiş fiyat' uygulamasına karşı alışveriş merkezleri, marketler ve eczanelerde denetim yaptı.
Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Ticaret Müdürlüğü görevlileri, hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek işletmecilere anormal artış uyarısında bulundular. Türkiye'de ilk korona virüs vakasının açıklanmasının ardından özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri ile kolonya ve bazı gıda maddelerinin fiyatlarında fahiş artışlar olmaması için Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler, il merkezinde denetim yaptı.
Ekiplerin koordineli bir şekilde sahaya indiğini ve denetimlere başladığını ifade eden Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, salgın gerekçesiyle fırsatçıların önüne geçmek üzere denetimlerde bulunduklarını söyledi. Zibek, "Korona virüse karşı hijyen sağlamaya çalışan vatandaşlarımızın hijyenik ürünlerde fahiş fiyat artışların olup olmadığını denetlemek üzerine alışveriş merkezleri ve marketlerde fiyat denetimi yapıyoruz. Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile faturalarını karşılaştırarak anormal bir artış olup olmadığını inceliyoruz" dedi. - HAKKARİ
Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Ticaret Müdürlüğü görevlileri, hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek işletmecilere anormal artış uyarısında bulundular. Türkiye'de ilk korona virüs vakasının açıklanmasının ardından özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri ile kolonya ve bazı gıda maddelerinin fiyatlarında fahiş artışlar olmaması için Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler, il merkezinde denetim yaptı.
Ekiplerin koordineli bir şekilde sahaya indiğini ve denetimlere başladığını ifade eden Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, salgın gerekçesiyle fırsatçıların önüne geçmek üzere denetimlerde bulunduklarını söyledi. Zibek, "Korona virüse karşı hijyen sağlamaya çalışan vatandaşlarımızın hijyenik ürünlerde fahiş fiyat artışların olup olmadığını denetlemek üzerine alışveriş merkezleri ve marketlerde fiyat denetimi yapıyoruz. Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile faturalarını karşılaştırarak anormal bir artış olup olmadığını inceliyoruz" dedi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
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