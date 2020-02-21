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Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

21.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:52Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında 5 sanığın yargılanmasına devam edildi
'nin Yüksekova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya aralarında dönemin Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı eski tümgeneral Halil İbrahim Ergin'in de bulunduğu tutuksuz 5 sanık ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Sanıkların savunma ve taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.
Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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