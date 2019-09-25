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Hakkari'de Gazi ve Şehit Aileleri Derneği açıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şubesi ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğinin açılışı yapıldı.

25.09.2019 16:39Hakkari'de Gazi ve Şehit Aileleri Derneği açıldı
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şubesi ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğinin açılışı yapıldı.

Açılışa Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, Müftü Yardımcısı Osman Doğan, Hakkari'nin illeri gelenlerinden Timur Yoldaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Derecik Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Sevim, Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Kaya, Şehit ve Gaziler Birim Başkanı ve AK Parti Meclis Üyesi Şaban Arslan, Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek, AK Parti üyeleri ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şubesi ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği üyeleri katıldı.

Derneğin açılışını Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er birlikte yaptılar. Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, derneğin Hakkari'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Başkan Abdurrahman Er ise, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, birçok öğrenciye ise burs imkanı sağladıklarını söyledi. - HAKKARİ

Türkiye, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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