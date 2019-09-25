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Hakkari'de Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'nin bürosu açıldı

Hakkari'de Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı'na ait büronun açılışı yapıldı.

25.09.2019 16:48Hakkari'de Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'nin bürosu açıldı
Hakkari'de Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı'na ait büronun açılışı yapıldı.
Bulak Mahallesi Cumhuriyet Caddesindeki bir binanın 3. katındaki büronun açılışını Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Hakkari Şubesi Başkanı Abdurrahman Er yaptı.
Gölbaşı burada yaptığı konuşmada, derneğin şehit ve gazi aileleri için gerekli olduğunu belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu.
Açılışa, Derecik Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Başkanı Kemal Sevim, Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileler Derneği Başkanı Emrullah Kaya, kurum amirleri ve dernek üyeleri katıldı.

Türkiye, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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