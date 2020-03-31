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Hakkari'de gönüllü gençler sağlık çalışanları için maske üretiyor

Hakkari Gençlik Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarda yüz koruyucu maske üretimi yapılıyor.

31.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:52
Hakkari'de gönüllü gençler sağlık çalışanları için maske üretiyor
Hakkari Gençlik Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarda yüz koruyucu maske üretimi yapılıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde başlatılan sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine Hakkari Gençlik Merkezi de destek veriyor.
Bu kapsamda gönüllü gençler tarafından üretilen maskeler, sağlık çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ediliyor.
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlik merkezinde gönüllü gençlerin siper maske üretimine başladıklarını söyledi.
Atölyenin günlük ortalama 150 maske üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
"Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle gençlik merkezleri olarak önleyici tedbirler üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başlattığı proje kapsamında bu zor dönemde özverili çalışmalar yapan sağlık çalışanlarına destek verebilmek amacıyla gönüllü gençlerimiz hem 3 boyutlu yazıcılar hem de atölye çalışmalarıyla siper maske üretimlerine başladı. Atölyelerimizde üretilen maskeler sağlık çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılacak."
Gece gündüz demeden insanların sağlığı için fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurgulayan Yıldırım, el birliğiyle salgından kısa sürede kurtulacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Emin Yıldırım, Hakkari, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hakkari'de gönüllü gençler sağlık çalışanları için maske üretiyor - Haberler

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