Haberler » Güncel » Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak - Haber

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

HAKKARİ merkez, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 15 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma ve oturma eylemleri yasaklandı.

29.11.2019 14:05 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:05Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

HAKKARİ merkez, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 15 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma ve oturma eylemleri yasaklandı.

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:  "2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 30 Kasım günü saat 00.00'dan 14 Aralık  günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı dağıtma ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."



Hakkari Valiliği, Jandarma, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:28 Silah ve uyuşturucu ele geçirilen evin bulunduğu mahalledekiler DHA'ya konuştu
15:27 Şehit Astsubay Duymaz, son yolculuğuna uğurlandı
15:26 Balıkkesir şehidini uğurladı
15:26 Nurdağı'nda muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
15:26 Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sona doğru
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:22 AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti
14:16 İmar planlarının görüşüldüğü İBB Meclisi'nde "Özür dile" gerginliği tartışmalara neden oldu
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 15:29:41