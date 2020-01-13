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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma ve şenlik gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

13.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:42Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma ve şenlik gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valiliğin açıklamasında, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesinin amaçlandığına vurgu yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, Hakkari il sınırları içerisinde (İl merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 14 Ocak günü saat 00.00'dan 28 Ocak günü saat 23.59'a kadar meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, bildiri dağıtma ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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