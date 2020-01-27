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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de basın açıklaması, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma ve stant açma gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

27.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:20Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
'de basın açıklaması, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma ve stant açma gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının ve olası toplumsal olayların önlenmesinin amaçlandığı vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19 maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 29 Ocak günü saat 00.00'dan 12 Şubat günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, bildiri dağıtma ve benzeri türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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