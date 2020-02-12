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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklaması ve stant açma gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

12.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:54Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklaması ve stant açma gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve olası toplumsal olayların önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, Hakkari il sınırları içerisinde 13 Şubat saat 00.00'dan 27 Şubat günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, bildiri dağıtma, afiş ve poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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