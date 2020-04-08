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Hakkari'de günde 10 bin cerrahi maske üretiliyor

Hakkari'de günde 10 bin cerrahi maske üretiliyor Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında günde 10 bin adet cerrahi maskenin üretildiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti.

08.04.2020 21:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:20
Hakkari 'de günde 10 bin cerrahi maske üretiliyor
HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında günde 10 bin adet cerrahi maskenin üretildiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti.
Vali Akbıyık, ildeki maske ihtiyacının karşılanması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezinde 24 öğrenci tarafından üretilen maskeleri yakından inceledi. Maske üretimi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş'tan bilgi alan Vali Akbıyık, günde 10 bin cerrahi maske üreten öğrencilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezinde 3 katlı cerrahi maskenin yanı sıra 10 öğrenci tarafından kapşonlu tek kullanımlık tulum ve hasta önlüğü de üretiliyor.
TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan maske ve malzemeleri karşılamak için çalışmalar başlattıklarını söyledi. Karataş, "Günde 10 bin adet maske, bin adet tulum üretiyoruz. Burada üretimi öğrenciler yapıyor ve mesleklerini sürdürüyor. Diğer taraftan aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Burada her türlü altyapımız mevcut. Tüm ihtiyaçları karşılamayla hazırız. Hakkari'yi maskesiz ve malzemesiz bırakmayacağız inşallah" dedi. Hakkari’de günde 10 bin cerrahi maske üretiliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Hakkari, Yerel
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