Haberler » Güncel » Haber

Hakkari'de hastalardan 'bıçak parası' alan doktor tutuklandı

HAKKARİ'de, Devlet Hastanesi'nde görevli Azerbaycan uyruklu Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Elnara Mammadova (38), hastalardan bıçak parası aldığı suçlamasıyla tutuklandı.

18.09.2019 12:10Hakkari'de hastalardan 'bıçak parası' alan doktor tutuklandı
HAKKARİ'de, Devlet Hastanesi'nde görevli Azerbaycan uyruklu Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Elnara Mammadova (38), hastalardan bıçak parası aldığı suçlamasıyla tutuklandı.
Hakkari Devlet Hastanesi'nde 2017'den beri görev yapan Azerbaycan uyruklu Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Elnara Mammadova, iddiaya göre tedavi için kendisine gelen 8 hastadan çeşitli miktarlarda bıçak parası istedi. Hasta yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Mammadova hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Mammadova'yı hasta yakınlarından seri numaraları belirli 1500 TL'yi alırken suçüstü yakaladı. Mammadova, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Mammadova, 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Devlet Hastanesi, Azerbaycan, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:56 Zonguldak'ta asayiş olayları
12:56 Anne-babası ayrılan küçük kızın eğitimine 'nakil' engeli
12:56 Dövülen gezgin kuyumcu, dükkanını kapattı
12:55 Spor yapan hamile kadına saldırmıştı cezası belli oldu
12:55 "İki hafta içinde bir sonuç çıkmazsa kendi planlarımızı devreye sokacağız"
12:55 Burhaniye Milli Eğitimde yeni şube müdürü göreve başladı
12:55 Tuzla'daki fabrikada yangının ilk çıkış anları 1