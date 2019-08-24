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Hakkari'de hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

24.08.2019 22:43 Hakkari'de hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Açıklamada bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.


Haber:  ANKARA,



Jandarma, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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