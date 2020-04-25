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Hakkari'de Hint gölet balıkçıl kuşu görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu görüntülendi.

25.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:44
Hakkari'de Hint gölet balıkçıl kuşu görüntülendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu görüntülendi.
Hint gölet balıkçıl kuşunu görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dağlıca bölgesine daha önce hiç gitmediğini söyledi.
Tavsiye üzerine bölgeyi fotoğraflamak için yola düştüğünü ifade eden Atlı, şu değerlendirmede bulundu:
"Dağlıca, derin ve çiçek açmış vadileriyle, doğasıyla çok güzel bir yer. Fotoğraf çekmek için kuş ararken, bir ceviz ağacının dalında hareketsiz şekilde duran kuşu gördüm. Görünmemek için harika bir şekilde kamufle olmuştu. Birkaç açıdan fotoğraflayıp, ilçe merkezine döndüm. Yaptığım araştırmalar ile de kuşun, nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrendim."
Yüksekova Belediyesi veterineri Hekim Kaçan da Yüksekova da bulunan sazlığın birçok yabani kuş türünün göç yolu üzerinde oluğunu belirtti.
Sayısız kuş türünün dinlenip beslendiği bu sazlıkta nesli tükenmekte olan kuşların da yer aldığını anlatan Kaçan, "Hint gölet balıkçıl kuşu, nesli tükenmekle karşı karşıya olan bir kuş türüdür. Bu kuş türünün burada görülmesi nadir görülen bir olaydır. Muhtemelen başka yere göç ediyordur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksekova, Dağlıca, Hakkari, Güncel , Haber
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