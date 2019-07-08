08.07.2019 19:44
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Hakkari'de hırsızlık iddiası

Hakkari

Hakkari'de akü çaldığı iddia edilen 6 kişiden 5'nin tutuklandığı bildirildi.

Hakkari'de akü çaldığı iddia edilen 6 kişiden 5'nin tutuklandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve vatandaşların hırsızlık olaylarına bağlı yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kentte 28 Haziran'da iş yeri ve kurumdan akü çalarak başka illerde satan biri çocuk 6 kişinin, Asayiş ve Çocuk Şube müdürlükleri ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, çalınan malzemelerin Şanlıurfa'da ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, 3 Temmuz'da mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'inin tutuklandığı, yaşı küçük olan şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Hakkari, Güncel

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