Hakkari'de hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı
Hakkari'de duvarını kırdıkları iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
18.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:56
Hakkari 'de duvarını kırdıkları iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Mart'ta Merzan Mahallesi'nde duvarını kırdıkları iş yerine giren şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, mahallede yaptıkları inceleme sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında bir inşatta yapılan aramada, iş yerinden çalınan paket 190 sigara, 57 paket nargile tütünü, 2 tekstil ürünü, 3 gıda malzemesi ve 9 tespih ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Mart'ta Merzan Mahallesi'nde duvarını kırdıkları iş yerine giren şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, mahallede yaptıkları inceleme sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında bir inşatta yapılan aramada, iş yerinden çalınan paket 190 sigara, 57 paket nargile tütünü, 2 tekstil ürünü, 3 gıda malzemesi ve 9 tespih ele geçirildi.
Kaynak: AA
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