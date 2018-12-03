Hakkari'de İhaleye Fesat Karıştırma ve Kaçakçılık Operasyonları

Hakkari
'de "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada 30 Kasım'da "ihaleye fesat karıştırma" suçu ile ilgili düzenlenen operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı ve konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
Ayrıca il genelinde 26 Kasım- 3 Aralık
tarihlerinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 600 litre akaryakıt, 615 cep telefonu, 115 pipo tütünü, 86 kilogram çay, 17 kilogram nargile tütünü, 123 kilogram dökme çay ve 128 çift ayakkabının ele geçirildiği, 15 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı, bir şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.
Hakkari
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:26