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Hakkari'de ihtiyaç sahibi ailelere kavurma yardımı

Türk Kızılayı Hakkari Şubesince, kentte ihtiyaç sahibi bin 200 aileye kavurma yardımında bulunuldu.

14.10.2019 14:16Hakkari'de ihtiyaç sahibi ailelere kavurma yardımı
Türk Kızılayı Hakkari Şubesince, kentte ihtiyaç sahibi bin 200 aileye kavurma yardımında bulunuldu.
Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı tarafından 2007'den bu yana vekaletle kurban kesim kampanyası düzenlendiğini anımsattı.
Kurban etlerinin yurt içinde 4,5 milyon ihtiyaç sahibine verilmesinin hedeflendiğini belirten Bozkurt, "Kurban etleriyle hazırlanan kuşbaşı ve kıyma konserveleri Türkiye'nin 7 bölgesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıkmış olup şubemize 4 bin adet konserve teslimatı yapılmıştır." dedi.
Kentte önceden tespit ettikleri ihtiyaç sahibi bin 200 aileye kuşbaşı konserverlerini dağıttıklarını aktaran Bozkurt, "Hakkari'de desteklerini ve bağışlarını Kızılay'dan esirgemeyen bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bağışlarının emin ellerde olduğunu ve yerine ulaştığını bilmelerini ve Kızılayımıza desteklerinin devamını diliyorum." diye konuştu.

Türk Kızılayı, Recep Bozkurt, Kızılay, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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