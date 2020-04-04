Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

Hakkari 'de korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını sürdürüyor.



Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu himayesindeki ekipler ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı "Vefa Sosyal Destek Grubu", kentin 15 değişik mahallesine dağılarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımları kapıda teslim ediyor.



İki gün içerisinde yaklaşık 200 kişiye yardımların dağıtıldığı Hakkari'de, çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.



Hakkari SYDV yetkilileri, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü olanlar, tek başına yaşan ve kronik rahatsızlığı bulunanlar, dul, yetim, şehit aileleri, engelli ve iş yerleri zorunlu nedenlerle kapatılarak işsiz kalan işçilere yönelik yardımlarının sürdüğünü belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA