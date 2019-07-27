Haberler» Güncel» Haber

Hakkari'de ikna edilen 1 terörist teslim oldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde ikna edilen 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

27.07.2019 14:05 Hakkari'de ikna edilen 1 terörist teslim oldu
Hakkari'nin Derecik ilçesinde ikna edilen 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 27 Temmuz 2019 günü ikna çalışmaları sonucu 1 bölücü terör örgütü mensubu Derecik İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2015 yılında katıldığı ve hakkında 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)

Jandarma, Derecik, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:59   Bahçelievler'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
03:46   Hatay'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
03:42   Hatay'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
03:40   Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat ağır yaralandı
03:31   Bursa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
03:21   Bursa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
03:03   Libya'da siyasi süreç Hafter'in Trablus'tan çekilmesine bağlı