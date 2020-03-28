Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hakkari'de İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Hakkari'de İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

28.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:48
Hakkari'de İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Hakkari 'de İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.
Valilik Toplantı Salonundaki toplantıda konuşan Akbıyık, koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin titizlikle yerine getirildiğin söyledi.
Daha öncede de tedbirler aldıklarını belirten Akbıyık, şunları aktardı:
"İlimize gelen vatandaşlarımız belirlenen noktalarda sağlık taramasından geçiriliyordu. Çok şükür koronavirüs bugüne kadar ilimize gelmedi. Çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen vali yardımcılarımıza, İl Jandarma Komutanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve ilgili kurumlara teşekkür ediyorum. Koronavirüs ile mücadelemiz hayatın her alanında devam ediyor."
İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara tarafından yapılan sunumun ardından toplantıda, koronavirüs salgınıyla ilgili alınan ve alınacak tedbirler değerlendirildi.
Toplantıya Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Vali Yardımcıları İdris Koç, Aziz Gölbaşı, Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Hakkari, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Hakkari'de İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı
Türkiye’de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500’e yaklaştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500'e yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı
Virüsü yenen İstanbul’daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yenen İstanbul'daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı
İçişleri’nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak
Trabzon’da ilçe belediye başkanı ve personel karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel karantinaya alındı
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:27: Kaçak avlanan 6 kişi suçüstü yakalandı - Haber 20:27: İstanbul'da jandarmadan sıkı denetim - Haber 20:26: Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi - Haber 20:25: Rusya'da 1 Nisan'dan itibaren internet ücretsiz olacak - Haber 20:24: Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, Ali Dede'nin odunlarını kırdı - Haber 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber