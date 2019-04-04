Hakkari'de İş Gücü Piyasa Araştırması Başlatıldı

Hakkari
'de, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce iş yerlerine gerçekleştirilen ziyaretler ile iş gücü piyasası talep araştırması ve ihtiyaç duyulan meslekler yerinde tespit ediliyor.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden kente gelen istihdam uzmanları Doğanay Nafiz İlhan ve Mustafa Özen ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Kızılkaya
ile iş meslek danışmanları, 1 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde iş yerlerini ziyaret edecek.
Kızılkaya, yaptığı açıklamada, ilin tamamında gerçekleştirilecek araştırmayla iş gücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan iş gücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük nedenleri, 2020 yılında iş gücü piyasasındaki mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgilerin derleneceğini söyledi.
Bu çalışmayla Hakkari'nin iş gücü piyasasının fotoğrafı çekilerek açık iş oranının hesaplanacağını ve sektörlerin iş gücü ihtiyacının tespit edileceğini kaydeden Kızılkaya, şöyle konuştu:
"Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılacak araştırmada, tam sayım yöntemiyle çalışılacak. Çalışma başından sonuna kadar genel müdürlükte konusuna hakim, güçlü bir ekiple koordine edilecektir. Saha çalışması Hakkari'de Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) ile tespit edilen 186 iş yerinde gerçekleştirilecektir. Çalışma sonucunda il düzeyinde sektörel ayrımlı istatistiksel olarak anlamlı tahminler üretilecektir.Çalışma sonuçlarının raporlaştırılması İŞKUR
personeli tarafından yapılacaktır. Çalışmanın sonuç raporunda, Hakkari iş gücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınacaktır. Araştırma marifetiyle aktif istihdam politikalarının, özellikle iş gücü yetiştirme kurslarının tespit edilen ihtiyaçlara göre açılması planlanmaktadır. Araştırmanın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması beklenmektedir."
Kızılkaya, Hakkari, Güncel
Kaynak: AA