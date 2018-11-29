Hakkari'de İstihdam Garantili Kurs Açıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 12:39



29 Kasım 2018 Perşembe 12:39

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR), Yüksekova ilçesinde özel bir plastik üretim firması iş birliğiyle istihdam garantili kurs açıldığını bildirdi.İŞKUR İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bu kapsamda Yüksekova'da plastik rotasyonel kalıplama operatörü mesleğinde 4 ay sürecek 14 kişilik istihdam garantili kurs açıldığı belirtildi.İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ve plastik üretim firması sahiplerinden Kemal Yüzgeç ve Salih Akdoğan arasında iş protokolünün imzalandığı ve kursun açıldığı aktarılan açıklamada, Kızılkaya'nın açılan kursu ziyaret ettiği ve incelemelerde bulunduğu kaydedildi.