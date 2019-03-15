Hakkari'de İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Semineri

Kaynak: AA

Hakkari'de istihdam seferberliği kapsamında devlet teşvik ve destekleri bilgilendirme semineri düzenlendi.Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Vali İdris Akbıyık, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince başlatılan istihdam seferberliğinin önemine değinen Akbıyık, şöyle konuştu:"Hakkari'de 2017 yılında 476 kişi, 2018 yılında 345 kişi istihdam edildi. Arkadaşlarımız 2019 yılında da istihdam seferberliği kapsamında 724 kişilik bir hedef koymuşlar. İnşallah bin kişiyi yakalarız diye düşünüyorum. Tabi bizlerin 2023, 2053, 2071 hedeflerini her alanda yakalayabilmemiz için hepimizin, esnaf, iş adamı, meslek örgütleri, devletin kurum müdürleri olarak elimizde gelen gayreti, potansiyeli sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Bu amaçla da sağlanan teşvik ve desteklerden Hakkari olarak faydalanacağız. Hakkari'nin gerçekten turizmde, madende, hayvancılıkta her alanda potansiyelleri var. Bu potansiyelleri iyi şekilde değerlendirip Hakkari'mize iş, istihdam sağlayacağız."Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ise istihdam seferberliğine en geniş katılımın sağlanması için çalışacaklarını ifade etti.İşverenlere de çağrıda bulunan Taş, şunları kaydetti:"İstihdam kampanyasına katılın. Bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz insanımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem de ekonominin büyümesine katkınız olsun. Hem de ülkemizin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun, hepimiz olalım. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiçbir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz de."Ardından Valilik, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin teşvik ve destekleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.Programa Vali Yardımcıları Mustafa Pala, Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum müdürleri, STK temsilcileri, iş adamları ile esnaf katıldı.