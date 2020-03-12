Hakkari'de İstiklal Marşı için özel klip hazırlandı
Hakkari'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla klip hazırlandı.
12.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:28
Hakkari 'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla klip hazırlandı.
Hakkari Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy anısına klip çalışması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle çekilen klipte, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirdi.
Hazırlanan klip, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programında katılımcılara izletildi.
Hakkari Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy anısına klip çalışması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle çekilen klipte, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirdi.
Hazırlanan klip, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programında katılımcılara izletildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Hakkari Valiliği, Hakkari, Güncel
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