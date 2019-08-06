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Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü

Son dakika! Hakkari'de düzenlenen ortak operasyonda gri listede yer alan "Harun" kod adlı Miktad Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi.

06.08.2019 23:22
Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatınınortak operasyonunda gri kategorideki "Harun" kod adlı Miktad Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Yüksekova kırsalında bugün akşam saatlerinde, jandarma, emniyet ve MİT tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 300 bin lira ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan sözde Yüksekova YPS-halkla ilişkiler sorumlusu "Harun" kod adlı Miktad Örde etkisiz hale getirildi.

Operasyonda ayrıca, terörist Örde'ye yardım ve yataklık eden bir şüpheli de yakalandı.


Jandarma, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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