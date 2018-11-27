Hakkari'de Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

27 Kasım 2018 Salı 09:57



27 Kasım 2018 Salı 09:57

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda bin 734 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "19-26 Kasım 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 734 litre akaryakıt ve sahte olduğu değerlendirilen 1 adet nüfus cüzdanı ile 1 adet sürücü belgesi ele geçirilmiştir. Toplam 5 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - HAKKARİ