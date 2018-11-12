Hakkari'de Kaçak Sigara, Akaryakıt ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:14



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:14

HAKKARİ ve ilçelerinde polisin yaptığı uygulamalarda, gümrük kaçağı sigara, akarkayıt, baz morfin ve sahte pasaport ele geçirildi.Hakkari ve ilçelerinde polisin kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmaları sürerken, il merkezi ve ilçelerinde 5 - 12 Kasım tarihleri arasında yol uygulamaları yapıldı. Uygulamalarda, 4 bin 500 paket kaçak sigara, 821 litre akaryakıt, 100 karton boş makaron ve 3 sahte pasaport ele geçirildi. Kontrollerde, 3'ü yabancı uyruklu 9 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüksekova içesine bağlı Aşağı Ölçek Köyü'nde yapılan uygulamalarda ise, terk edilen araçta 52 kilo 180 gram baz morfin ele geçirildi. Ekiplerin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.- Hakkari