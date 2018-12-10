10 Aralık 2018, 17:36
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Hakkari'de Kaçak Sigara ve Akaryakıt Ele Geçirildi

Hakkari

HAKKARİ'de jandarma ve polisin yaptığı uygulamalarda gümrük kaçağı sigara, saat, akaryakıt ve telefon ele geçirildi.

HAKKARİ'de jandarma ve polisin yaptığı uygulamalarda gümrük kaçağı sigara, saat, akaryakıt ve telefon ele geçirildi.

Hakkari ve ilçelerinde, polisin kaçakçılık faaileyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, il merkezi ve ilçelerinde 03-10  Aralık tarihleri arasında polis ekipleri tarafından yol uygulamaları yapıldı. Uygulamalarda, 1636 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 167 litre akaryakıt, 240 saat ve 1 cep telefon ele geçirildi. Konrollerde, 9 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

- Hakkari Hakkari
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:36