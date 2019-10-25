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Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 107 av tüfeği, 2 bin 400 paket kaçak sigara ve çeşitli miktarlarda tıbbı ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

25.10.2019 11:46Hakkari'de kaçakçılık operasyonu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 107 av tüfeği, 2 bin 400 paket kaçak sigara ve çeşitli miktarlarda tıbbı ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şemdinli ilçesi Kayalar Köyü ve Alan Köyü kırsal alanında yapılan operasyonda 2 bin 400 paket bandrolsüz sigara, çeşitli markalarda 55 tıbbi ilaç, 24 vodka filigranı, 107 pompalı av tüfeği ele geçirilmiş olup 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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