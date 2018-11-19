Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele

Hakkari
'de çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı sigara ve aksesuar ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürüldü.
Kent genelinde 12-19 Kasım'da yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 350 paket sigara, 20 bin 934 yüzük, 418 çift küpe, 182 takım 3'lü takı seti, bin 867 kolye ve sahte olduğu değerlendirilen yabancı pasaport ile sürücü belgesi ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Hakkari
19 Kasım 2018 Pazartesi 19:36