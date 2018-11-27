Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele

Hakkari
'de düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı akaryakıt, sahte nüfus cüzdanı ile sürücü belgesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda 19-26 Kasım'da il genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 734 litre akaryakıt ve sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ile sürücü belgesi ele geçirildi.
Şüpheli 5 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Hakkari