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Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele

Hakkari'de bir araçta gümrük kaçağı 10 bin paket sigara ele geçirildi.

31.07.2019 17:29 Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele
Hakkari'de bir araçta gümrük kaçağı 10 bin paket sigara ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, Şemdinli ilçesi Şapatan Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve uygulama noktasında, durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 10 bin paket sigara bulundu.
2 bin 455 lira idari para cezası uygulanan sürücünün aracı trafikten men edildi.

Jandarma, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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