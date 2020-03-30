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Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 7 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

30.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:22
Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları
Hakkari 'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 7 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 15-26 Mart tarihlerinde il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda gümrük kaçağı 16 bin 710 paket sigara, 24 cep telefonu, 14 kilogram trüf mantarı ve 8 kilogram safran ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerle ilgili 7 kişi hakkında "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
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