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Hakkari'de 'Kadın Suçlarıyla Mücadele Ekibi' kuruldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede görev almak üzere kadın ekibi oluşturuldu.

17.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:05Hakkari'de 'Kadın Suçlarıyla Mücadele Ekibi' kuruldu
HAKKARİ (İHA) – İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede görev almak üzere kadın ekibi oluşturuldu.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde başlatılan kadına şiddetle mücadele seferberliği kapsamında İl Emniyet Müdürü Atanur 'ın talimatlarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine bir kadın komiser ve yeteri kadar kadın polis memuru ataması yapılarak, bu suçlarla mücadelede görev almak üzere kadın ekibi oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bugüne kadar aile içi ve kadına şiddet suçlarıyla ilgili işlemler polis merkezi amirliği görevlilerince yerine getirilirken, bundan böyle şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili iş ve işlemler kurulan kadın ekibi tarafından, olayların şüphelisi olduğu iddia edilen erkeklerle ilgili işlemler ise aynı büroda görev alan erkek ekipten oluşan personel tarafından yerine getirilecektir.

Meydana gelen olayların risk durumu değerlendirilerek, alınacak olan önleyici ve koruyucu tedbirlerin takibi bu birim görevlileri tarafından yerine getirilecektir. Toplum Destekli Şube Müdürlüğü görevlilerince kadına karşı şiddet konularıyla ilgili olarak toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla diğer paydaş kurumlarla eşgüdüm halinde çalışmalara devam edilecektir" denildi. - HAKKARİ

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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