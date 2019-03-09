Hakkari'de Kadınlar Doğa Yürüyüşü Yaptı

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Hakkari'deki Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD), kadınlar için doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.Sabah saatlerinde dernek binası önünde bir araya gelen kadınlar, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi yol ayrımına kadar araçlarla götürüldü.Kadınlar burada dernek üyelerince karanfillerle karşılandı.Yürüyüşte kadınlar "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun" pankartı önünde fotoğraf çektirdi.Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından kayak merkezine ulaşan kadınlara yöresel kahvaltı ikram edildi.CİSAD Yönetim Kurulu üyesi Emin Yıldırım, yaptığı açıklamada, Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlik düzenlediklerini söyledi.Bu kapsamda 60 kadının katılımıyla 2 bin 800 rakımdaki kayak merkezine doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, amaçlarının kadınların günlerini kutlamak ve spora teşvik etmek olduğunu ifade etti.Kadınlar ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.