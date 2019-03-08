Hakkari'de Kadınlar Günü Etkinliği

Kaynak: İHA

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çarşı merkezinde kadınlara karanfil dağıttı.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı. Polis ekipleri, Bulvar Caddesi üzerinden geçen kadınların gününü kutlayarak karanfil verdi.Yoldan geçen kadınlar da, polis memurlarının bu anlamlı günde kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti. - HAKKARİ