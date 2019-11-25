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Hakkari'de kadınlar şiddete 'hayır' dedi

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açtığı stant yoğun ilgi gördü.

25.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:05Hakkari'de kadınlar şiddete 'hayır' dedi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açtığı stant yoğun ilgi gördü.

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve KAMER'in katılımıyla "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla stant kurup broşür dağıtıldı. Belediye binası önünde açılan standı ziyaret eden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla kurulan şiddet tahtasına eldiven giyip el izini bastı.

Yoldan geçen kadın ve erkek yüzlerce kişiye broşür dağıtılırken, standın gün boyu açık olacağı öğrenildi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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