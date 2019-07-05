05.07.2019 15:47
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Hakkari'de kaldırım ve çevre düzenlemesi

Hakkari

Hakkari Belediyesi, Tekser TOKİ konutlarının içerisinde kaldırım ve çevre düzenleme çalışması başlattı.

Hakkari Belediyesi, Tekser TOKİ konutlarının içerisinde kaldırım ve çevre düzenleme çalışması başlattı.

Sümbül Mahallesi Tekser TOKİ konutları içerisinde üst yapı çalışmaları başlatan Hakkari Belediyesi, buradaki yaşam alanını kolaylaştırmak, yaya ve araç trafiğini düzenlemek için yeni kaldırım ve çevre düzenlemesi yapıyor. Başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, "Vatandaşlarımızın toplu yaşam alanlarında hayatlarını kolaylaştırmak için bu yönlü üst yapı çalışmalarımızı başlattık. Bu yönlü ilk çalışmamızı burada kaldırım yapımı ile başlattık. Çalışmalarımızı şehrimizin ihtiyaç duyulduğu yerlerinde yapmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" dedi

Daha temiz bir Hakkari için şehir genelinde temizlik çalışmaları başlatan Hakkari Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Hafta başından bu yana çalışmalar devam ederken, belediye ekipleri bugün Hakkari-Van Bulvarı üzerindeki kaldırım, iş yeri önü ve kepenkleri tazyikli suyla yıkayıp burada biriken kaba çöp atıklarını temizledi. Yapılan çalışmalara Belediye Başkanı Cihan Karaman da eşlik edip personelle birlikte çalıştı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Cihan Karaman, Hakkari, Güncel

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