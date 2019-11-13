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Hakkari'de kan bağış kampanyası

Türk Kızılay, Hakkari'de kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı.

13.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:40Hakkari'de kan bağış kampanyası
Türk , 'de kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı.

Vatandaşlar, kentin Bulvar Caddesi'ndeki tırda kan bağışında bulundu.

Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, yaptığı açıklamada, kan ve kök hücre bağışının 3 gün süreceğini söyledi.

Kentte vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"Halkımızı kan ve kök hücre bağışına bekliyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kan ve kök hücre bağış kampanyasının geniş kitlelere ulaşması noktasında destekleriniz tüm ihtiyaç sahipleri için önemlidir. " diye konuştu.

Kızılay, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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