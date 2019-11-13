Hakkari'de kan bağış kampanyası

Türk Kızılay
, Hakkari
'de kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı.
Vatandaşlar, kentin Bulvar Caddesi'ndeki tırda kan bağışında bulundu.
Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, yaptığı açıklamada, kan ve kök hücre bağışının 3 gün süreceğini söyledi.
Kentte vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:
"Halkımızı kan ve kök hücre bağışına bekliyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kan ve kök hücre bağış kampanyasının geniş kitlelere ulaşması noktasında destekleriniz tüm ihtiyaç sahipleri için önemlidir. " diye konuştu.