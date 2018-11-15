15 Kasım 2018 Perşembe 13:45



15 Kasım 2018 Perşembe 13:45

Kızılay, Hakkari'de kan bağışı kampanyası başlattı.Kızılay Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bulvar Caddesi'nde gönüllü vatandaşlardan kan bağışı almaya başladı.Görevli doktor Lütfullah Aslan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bütün il ve ilçelere gittiklerini, hedeflerinin iki günde 96 ünite kan toplamak olduğunu söyledi.Aslan, "Kanı, Güneydoğu Bölge Kan Merkezinden topluyoruz. Hakkari'de oldukça yoğun talep var. Vatandaşlara formda yer alan 43 soruyu yöneltiyoruz. Bağışa uygun olan vatandaştan kan alıyoruz. Vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.